2019-09-12T08:07:05+03:00
Общество

В томских колледжах появились новые мастерские

В них студенты смогут подготовиться по стандартам WorldSkills
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Новое оборудование позволит лучше оттачивать свои навыкиНовое оборудование позволит лучше оттачивать свои навыкиФото: из открытых источников
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На открытие новых мастерских и лабораторий областной бюджет направил 38 млн рублей. Оборудование в них соответствует международным профессиональным стандартам, Томская область уже пятый год является активным участником движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). И ежегодно направляет средства на модернизацию мастерских и лабораторий.

Сегодня современным оборудованием оснащены 26 мастерских в 19 техникумах и колледжах.

Новые лаборатории с современным оснащением по стандартам WorldSkills появятся в Колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг (компетенция «Технологии моды»), в Томском экономико-промышленном техникуме («Мехатроника», «Изготовление прототипов» и «Охрана труда»), Томском механико-технологическом техникуме («Кузовной ремонт»), Парабельском филиале Томского политехнического техникума («Сварочные технологии»), Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса («Ремесленная керамика»), Зырянском филиале Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса

(«Заготовка древесины»), Кривошеинском агропромышленном техникуме («Переработка дикоросов»).

Оборудование для мастерской «Поварское дело» будет установлено сразу в трех образовательных учреждениях — Колпашевском социально-промышленном колледже, Промышленно-коммерческом техникуме (с. Мельниково) и Стрежевском филиале Томского промышленно-гуманитарного коллежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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