В селах Томского района установили точки бесплатного Wi-Fi

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-12T08:04:12+03:00

Теперь и за городом можно звонить по wi-fi Фото: из открытых источников

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Пользоваться сетью совершенно бесплатно в рамках общественного доступа смогут теперь жителив Белоусове, Бориках, Березкине, Перовке, Кудринском участке, Новомихайловке, Петрове, Синем Утесе, Коларове и Яре Томского района, а также в Эуште городского округа Томск. Об этом сообщили в администрации области.

С 2015 года в нашем регионе реализуется федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». В рамках госпрограммы подключение к интернету осуществляет ПАО «Ростелеком». В 2019 году специалисты компании выполнили прокладку оптического кабеля и подключение коллективных точек доступа к скоростному интернету в 11 малых селах.

Благодаря проекту такие Wi-Fi –точки нынче работают в 66 населенных пунктах Томской области. В целом в рамках федерального проекта доступ к сети по волоконно-оптической линии связи (спутниковой сети) со скоростью не менее 10 Мбит/с получат 107 населенных пунктов с численностью 250 500 человек. Реализация проекта находится на контроле губернатора Сергея Жвачкина.

Общий объем построенных оператором в регионе с 2015 года волоконно-оптических линий связи составляет 246,5 км, из них в 2019 году — 101,3 км. Для организации коллективных точек доступа к скоростному интернету в 107 малых селах нужно проложить еще 1689 км волоконно-оптических линий связи.

ИСТОЧНИК KP.RU