В этом году томичи уже смогут играть в баскетбол в Михайловской роще

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-11T11:48:19+03:00

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В роще возводятся спортивные объекты, которые будут размещены в самой ее глубине. В прошлом году здесь была построена детская площадка «Лесная сказка». В этом запланировано строительство дополнительных дорожек и двух баскетбольных полей. Проект стоимостью 7,3 млн рублей выполняет подрядная организация ООО «СК «Стройкомплект».

Дорожки из тротуарной плитки уже проложены. На этой неделе подрядчик завершил изготовление железобетонного основания под баскетбольные площадки и приступил к шлифовке. Площадки будут иметь металлическое ограждение. На территории уложат антитравматическое покрытие из резиновой крошки. По периметру площадок и вдоль дорожек будет установлено освещение. А в 2020 году запланирована реконструкция существующего футбольного поля.

ИСТОЧНИК KP.RU