2019-09-11T09:10:57+03:00
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В Томской области мигрантам-нарушителям выписали штрафы по 2000 рублей

А для одного работника проверка закончилась депортацией
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Сотрудники иммиграционного контроля провели рейд на территориях лесопромышленных комплексов в Верхнекетском и Первомайском районах. Как сообщили в УМВД по Томской области, были проверены 63 иностранных гражданина. За нарушение миграционного законодательства в отдел доставили 12 человек.

К административной ответственности привлекли 5 правонарушителей, на которых составили 7 административных протоколов. В шести случаях были назначены штрафы по 2000 рублей, а в дном помимо штрафа – принудительное выдворение за пределы России.

Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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