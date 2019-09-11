В Томской области мигрантам-нарушителям выписали штрафы по 2000 рублей
А для одного работника проверка закончилась депортацией
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Сотрудники иммиграционного контроля провели рейд на территориях лесопромышленных комплексов в Верхнекетском и Первомайском районах. Как сообщили в УМВД по Томской области, были проверены 63 иностранных гражданина. За нарушение миграционного законодательства в отдел доставили 12 человек.
К административной ответственности привлекли 5 правонарушителей, на которых составили 7 административных протоколов. В шести случаях были назначены штрафы по 2000 рублей, а в дном помимо штрафа – принудительное выдворение за пределы России.
Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU