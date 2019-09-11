Определить свежесть рыбы поможет наклейка, созданная томскими учеными

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-11T08:57:13+03:00

Если продукт уже размораживали, то полоска поменяет свой цвет

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Ученые ТГУ и специалисты компании «Криотех» изобрели термометки для контроля качества замороженной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ. Наклейки с определённым химическим составом меняют цвет, если в процессе транспортировки рыбная продукция подвергалась даже незначительному размораживанию.

— Большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке и проходит сложный путь транспортировки на авто- или железнодорожном транспорте. Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно, — объясняют разработчики. — Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить.

Томская термометка создана на основе безопасных материалов, у неё химический принцип работы. Если температура, в которой находится рыба, становится выше допустимых –18°С, то метка необратимо меняет цвет с белого на зелёный.

Особенность меток, разработанных в ТГУ, в том, что они самоактивирующиеся.

Наклейка замораживается вместе с продукцией и уже в процессе заморозки самостоятельно приводится в рабочее состояние. Существующие в США и Китае аналоги нужно активировать принудительно. Кроме того, томская термометка существенно дешевле — 20 рублей против 120.

Планируется, что метки будут наклеены на все оптовые партии замороженной рыбы, вплоть до индивидуальных упаковок (если позволит цена). Применение разработки томских учёных не даст выпустить на рынок испорченную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU