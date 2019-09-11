Томский онкодиспансер запустил сайт о раке молочной железы

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-11T06:55:00+03:00

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Томский областной онкологический диспансер запустил сайт «ОНКОдозор: рак молочной железы». Ресурс просто и доступно рассказывает о самом распространенном онкозаболевании у женщин, описывает факторы риска, методы профилактики, диагностики и лечении, а также подробно информирует о том, куда можно обратиться для обследования и лечения.

Причину создания специализированного сайта по раку молочной железы главный врач Томского онкодиспансера Софья Мазеина объяснила тем, что залог успеха в борьбе со смертельно опасным заболеванием заключается в его ранней диагностике.

«Рак молочной железы, диагностированный на ранних этапах — 1 и 2-й стадиях — очень хорошо поддается лечению. В этом случае увеличиваются шансы на успех, обеспечивается высокое качество жизни после лечения и реабилитации», — пояснила Мазеина.

ИСТОЧНИК KP.RU