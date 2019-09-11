На уроках труда томские ученики будут делать автоматы по выдаче конфет и гидравлические подъемники

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-11T06:47:00+03:00

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Томским учителям презентуют банк проектов, которые смогут выполнять их ученики на уроках технологии.

Так учащимся младших классов предлагаются занимательные уроки труда, где они узнают основы аэродинамики, секреты мыльных пузырей, научатся создавать гидравлический подъемник и автомат-дозатор по выдаче конфет. Ученики среднего звена могут научиться создавать из подручных средств погодную станцию, робота для уборки пола, автоматический полив растений и многое другое. Интересные и познавательные уроки технологии будут проходить в томских школах в рамках национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU