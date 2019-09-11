Няня похитила драгоценности из шкатулки на 275 тысяч рублей в Томске
Теперь 28-летняя девушка может лишиться свободы
Украшения находились в шкатулке в открытом доступеФото: из открытых источников
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В дежурную часть Кировского района поступило сообщение о пропаже ювелирных изделий из коттеджа. Как сообщили в УМВД по Томской области, владельцы драгоценностей заподозрили в краже няню.
В ходе расследования подозреваемую задержали. 28-летняя девушка ранее была не судима. По предварительным данным, она устроилась работать няней и ухаживала за малолетним ребенком хозяев коттеджа. Девушка похитила у них украшения на сумму 275000 рублей.
Сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU