В Томске стартовал проект о людях, что живут в деревянных домах-памятниках

СЕГОДНЯ 05:48 2019-09-11T05:54:52+03:00

Многие жители "деревяшек" ни за что не хотят покидать свои дома и переезжать в новостройки. ФОТО: Ася Вострикова

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Фотодокументальный проект «Томск. Карта историй» начинает работу. В течение года фотографы и журналисты будут собирать уникальные рассказы об исторических домах и их обитателях.

- Практически в каждом жилом деревянном здании можно встретить старожила или целые семьи, связанные с Томском, его развитием и особенностями. Именно они и станут главными героями проекта. И каждый из них рассказывает свою историю о доме или семье, любимом городе и жизни в нем, - поделилась Ася Вострикова, автор и куратор проекта.

Организаторы предполагают создание специального сайта, на котором будут размещены фото, видеоматериалы, а также тексты для публичного знакомства с «Картой историй». В течение года проект соберет 60 историй о жителях деревянных домов.

Первая публичная встреча и старт образовательной части проекта состоится 19 сентября в 19:00 на Факультете журналистики НИ ТГУ (пр.Ленина,66). Партнерами «Карты историй» выступили областной краеведческий музей и факультет журналистики ТГУ.

Страница проекта в Instagram: @tomsk.karta_history

Местный обитатель исторического дома. ФОТО: Ася Вострикова

Вот что показали жители одного из домов организаторам проекта. ФОТО: Ася Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU