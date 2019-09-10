2019-09-10T09:13:09+03:00
Происшествия

Припаркованные автомобили Kia и «ГАЗель» сгорели на рассвете в Томске

Причины возгорания уточняются
Татьяна Щукина
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В ситуации с пожаром особенно не повезло владельцу импортной "легковушки"В ситуации с пожаром особенно не повезло владельцу импортной "легковушки"Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Во вторник, 10 сентября, в Томске загорелись рядом стоящие автомобили Kia Rio и «Газель». Как уточнила пресс-служба регионального МЧС, ЧП случилось в переулке Узбекском, в половине пятого утра.

В ведомстве сообщили, что к ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы техники и 6 человек, однако к их приезду, автовладельцы уже справились с огнем своими силами.

По словам экспертов, оба автомобиля получили серьезные повреждения: особенно пострадала иномарка. У Kia Rio обгорело все, что можно обгореть, включая панель управления, вдобавок лопнуло лобовое стекло. У «Газели» оплавился бампер.

Что привело к возгоранию машин, покажет экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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