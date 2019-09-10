В Томске осужден пособник террористов, агитировавший студентов воевать в Сирии

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-10T08:56:40+03:00

Мужчина вместо восточной страны отправится на 10 лет в колонию строгого режима

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В городе Томске прошло заседание выездной коллегии Дальневосточного окружного военного суда, которая признала одного из жителей региона виновным в содействии террористической деятельности.

Как сообщила подробности дела пресс-служба УФСБ по Томской области, мужчина являлся помощником «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ). Он финансово поддерживал боевиков, воевавших на территории Сирийской Арабской Республики, а также склонял студентов томских вузов к поезде в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

За свое преступление осужденный был приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU