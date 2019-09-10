Два томича заплатят 9 тысяч рублей за съемку с беспилотников

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-10T08:28:46+03:00

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Томская транспортная прокуратура вычислила двух владельцев квадрокотеров, которые незаконно запускали беспилотники в небо.

9 мая житель города Томска запустил беспилотник марки «Dji Mavick Pro». Квадрокоптер полетал в районе Типографского переулка и зданий СибГМУ, а также в прогулочной зоне Лагерного сада. Вопреки требованиям закона, владелец аппарата ни с кем полет не согласовывал. За это томича привлекли к административной ответственности и выписали штраф на сумму 3000 рублей.

Другого жителя города дважды поймали за аэросъемку: 1 июня и 9 июня, когда проходил Томский марафон. За каждый полет он должен будет заплатить штраф на общую сумму 6000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU