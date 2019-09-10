2019-09-10T07:58:46+03:00
Происшествия

Капитан из Томска отогнал теплоход и продал все топливо, что было в нем

Будучи осужденным, он совершил еще одно преступление
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь капитан не отправится в рейс целых три года.Теперь капитан не отправится в рейс целых три года.Фото: из открытых источников
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За растрату чужого имущества в Томске осужден капитан-механик судна. Как сообщили в пресс-службе томской транспортной прокуратуры, сделал он это, уже имея судимость за мошенничество.

Капитан теплохода «Томь-1» в ночь с 5 на 6 мая дал указание своим подчиненным причалить к берегу реки Томь в районе деревни Казанка. После этого он продал находящееся на судне топливо в количестве 1 тонны 367 килограмм путем перекачки в бензовоз Mitsubishi Fuso.

С учетом того, что подсудимый не первый раз нарушает закон, суд приговорил его к 3 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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