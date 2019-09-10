2019-09-10T01:44:15+03:00
Недвижимость

Ремонт тротуаров на пр. Ленина в Томске закончат к 15 октября

Мэр призвал подрядчиков ускорить сроки работ по благоустройству города
Татьяна Щукина
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Проспект Ленина скоро будет хорош, как никогда. Фото: admin.tomsk.ruПроспект Ленина скоро будет хорош, как никогда. Фото: admin.tomsk.ru
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В администрации Томска прошло аппаратное совещание, на котором градоначальник обратил внимание подрядных организаций на недопустимость срыва сроков благоустроительных работ.

Заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер доложил, что подрядчики уже выполнили основной объем работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сплошное асфальтирование завершено, а вот ремонт тротуаров на центральном проспекте Томска продолжается. Его планируется закончить до 15 октября.

По благоустройству общественных пространств до сих пор не завершены работы на 19 из 28 объектах. Мэр Томска потребовал усилить контроль за действиями подрядчиков, а коммунальщиков призвал ускориться с подготовкой к зиме и ликвидацией раскопок.

«Пока погода позволяет, необходимо по максимуму восстановить благоустройство и подать людям ресурсы», - заявил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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