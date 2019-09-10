Томские студенты собрали 600 кг мусора возле Речвокзала

СЕГОДНЯ 01:24 2019-09-10T01:24:05+03:00

Теплый сентябрьский день студенты провели с пользой для общества. Фото: tomsk.gov.ru

В «урожае» лидируют стекло и пластик

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Очередной ежегодный чемпионат Томской области по спортивному сбору мусора стартовал в областном центре. В студенческом этапе экологических состязаний приняли участие 15 команд.

«Это абсолютный рекорд за историю проведения соревнований в регионе», - отметили организаторы мероприятия.

Студенты наводили порядок на набережной Томи в районе Речвокзала, и за час собрали 576 кг мусора, четверть которого составил неразлагающийся пластик, а более 340 кг - стекло. Отсортированные отходы отправлены на переработку.

Лидером чемпионата признана команда Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса (108 кг мусора. На втором месте — Геолого-географический факультет ТГУ (77 кг), на третьем — Томский механико-технологический техникум (43 кг).

«Мы наблюдаем снижение количества собранного мусора в общественных местах по сравнению с прошлым годом. И это говорит о росте экологической ответственности томичей», — отметила директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева.

В администрации Томской области сообщили, что 14 сентября пройдет второй этап IV Чемпионата по спортивному сбору мусора, где встретятся организации. Заявки на участие подали более 10 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU