2019-09-09T11:04:18+03:00
Звезды

Томский фотограф сделал проект с моделями-бабушками и вот, что из этого получилось

Они стали самыми обсуждаемыми героинями на выставке в Нью-Йорке
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Моделями стали те, кто даже не подозревал, что когда-либо будет позировать перед камеройМоделями стали те, кто даже не подозревал, что когда-либо будет позировать перед камерой
Изменить размер текста:

В Томске готовится открытие новой выставки, которое состоится 12 сентября в Российско-немецком доме. «Сомана КуКуН» – это арт проект, представляющий собой воплощение материальных образов кулайской культуры. Ее эпоха – 5 век до нашей эры – 5 век нашей эры. Сама культура существовала на территории Томской области, Среднего Приобья. Знаменитый скелетный стиль, немая культура таежной цивилизации в музыке, текстиле, дизайне и ювелирном искусстве.

Образы древнего Кулая уникальны и практически не имеют аналогов в мировом визуальном пространстве. Изображения зверей и других фантастических сущностей в кулайской культуре – это не просто эстетическое явление, это скорее карта сибирской Вселенной, где есть Верхний мир богов, средний мир людей и нижний мир, населенный мертвыми и могущественными духами-проводниками. Фото проект «Лики Кулая» с бабушками вырос из простого желания сфотографировать украшения, выполненные томскими мастерами по мотивам кулайской культуры.

Идея взять в качестве моделей вместо молодых красавиц пожилых женщин родилась в голове Натальи Нелюбовой, а воплотил ее топовый фотограф Дмитрий Карпушев. Многих бабушек уже нет в живых, а фотографии есть.

Проект был впервые представлен в США, в Нью-Йорке, на фестивале «Русское Наследие», на Манхеттене в престижном Клубе The National Arts Club. Посетители выставки решили, что перед ними портреты сибирских шаманок. И со временем стало ясно, что американцы были правы. С фотографий на нас смотрят те, кто многое знает об этом мире.

Открытие состоится 12 сентября в 18:40. Вход на выставку свободный.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нескольких детских учреждениях Томской области обнаружили плохую крупу
Куда летали томские коты этим летом, рассказал Россельхознадзор
ФОТО: Три пассажира пострадали в томской маршрутке, которая врезалась в фургон
Более 900 жителей Томской области в этом году переедут из «аварийки»
Томич признан виновным в убийстве своего соседа по общежитию
Салют в День Томича длился 6 минут
Тело погибшего томского водолаза найдено в реке Обь
На 57-м году жизни скончался томский писатель и режиссер Владимир Плешаков
В День Томича прошел забег по историческому центру
Находясь с концертом в Томске, певец Сергей Трофимов поучаствовал в акции полиции
Три пассажира травмированы в лобовом ДТП на пр. Ленина ночью
Томскому подростку грозит суд за удар по машине, задавившей его собаку
Томские футболисты сыграют в финале «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola»
В День Томича горожане смогут посетить 7 мастер-классов от поваров ресторанов
Изменится график работы общественного транспорта в День Томича
Томские школьники начнут изучать казачью культуру