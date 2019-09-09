Томский фотограф сделал проект с моделями-бабушками и вот, что из этого получилось

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-09T11:04:18+03:00

Моделями стали те, кто даже не подозревал, что когда-либо будет позировать перед камерой

Изменить размер текста: A A

В Томске готовится открытие новой выставки, которое состоится 12 сентября в Российско-немецком доме. «Сомана КуКуН» – это арт проект, представляющий собой воплощение материальных образов кулайской культуры. Ее эпоха – 5 век до нашей эры – 5 век нашей эры. Сама культура существовала на территории Томской области, Среднего Приобья. Знаменитый скелетный стиль, немая культура таежной цивилизации в музыке, текстиле, дизайне и ювелирном искусстве.

Образы древнего Кулая уникальны и практически не имеют аналогов в мировом визуальном пространстве. Изображения зверей и других фантастических сущностей в кулайской культуре – это не просто эстетическое явление, это скорее карта сибирской Вселенной, где есть Верхний мир богов, средний мир людей и нижний мир, населенный мертвыми и могущественными духами-проводниками. Фото проект «Лики Кулая» с бабушками вырос из простого желания сфотографировать украшения, выполненные томскими мастерами по мотивам кулайской культуры.

Идея взять в качестве моделей вместо молодых красавиц пожилых женщин родилась в голове Натальи Нелюбовой, а воплотил ее топовый фотограф Дмитрий Карпушев. Многих бабушек уже нет в живых, а фотографии есть.

Проект был впервые представлен в США, в Нью-Йорке, на фестивале «Русское Наследие», на Манхеттене в престижном Клубе The National Arts Club. Посетители выставки решили, что перед ними портреты сибирских шаманок. И со временем стало ясно, что американцы были правы. С фотографий на нас смотрят те, кто многое знает об этом мире.

Открытие состоится 12 сентября в 18:40. Вход на выставку свободный.

.

ИСТОЧНИК KP.RU