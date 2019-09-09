В нескольких детских учреждениях Томской области обнаружили плохую крупу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-09T09:53:15+03:00

Готовить из такой крупы нельзя, но ее можно отдать на корм для домашнего скота Фото: "КП" Архив

К продукту не было документов, к тому же, истек срок хранения

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В конце августа Россельхознадзор по Томской области провел проверку в детских социальных учреждениях Асино. Была проинспектирована крупа объемом 156 кг, предназначенная для питания детей.

Выяснилось, что в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей 3,9 кг крупы оказалось с истекшим сроком хранения. Ее нужно было приготовить еще год назад. В социально-реабилитационном центе для несовершеннолетних нашли 15,35 кг крупы без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Руководству обоих учреждений велели либо избавиться от крупы, либо отдать ее на корм животным.

Кроме того, на руководство Центра для детей, оставшимся без попечения родителей завели административного дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU