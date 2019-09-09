Куда летали томские коты этим летом, рассказал Россельхознадзор

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-09T09:35:32+03:00

На фото тот самый кот-пилот из Ставрополя Фото: "КП" Архив

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Управление Россельхознадзора по Томской области сообщило, что этим летом с ветсертификатами за границей побывали 27 кошек и 31 собака.

Всего за 8 месяцев оформлено 99 ветеринарных сертификатов и допущены для перевозки 1 сурикат, 115 кошек и собак.

Животные отправлялись в Вьетнам, Грузию, Израиль, Канаду, Китай, Норвегию, Сербию, США, Таиланд, Узбекистан, Черногорию, а также в государства-члены ЕС: Австрию, Англию, Болгарию, Германию, Грецию, Данию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Францию, Чехию, Швецию, Эстонию. На Украину вывезено только одно животное.

ИСТОЧНИК KP.RU