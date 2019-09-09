2019-09-09T09:04:43+03:00
Происшествия

ФОТО: Три пассажира пострадали в томской маршрутке, которая врезалась в фургон

Происшествие случилось в центре города
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 9 сентября, утром, около 7:25 на проспекте Фрунзе, 27, произошло ДТП.

По предварительным данным, автобус ПАЗ-32054 врезался в припаркованный автофургон. Как уточнили в УМВД по Томской области, управлял автобусом 64-летний водитель.

«Совершен наезд на припаркованный автофургон. В результате происшествия 3 пассажира автобуса с травмами доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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