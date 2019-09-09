ФОТО: Три пассажира пострадали в томской маршрутке, которая врезалась в фургон
Происшествие случилось в центре города
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 9 сентября, утром, около 7:25 на проспекте Фрунзе, 27, произошло ДТП.
По предварительным данным, автобус ПАЗ-32054 врезался в припаркованный автофургон. Как уточнили в УМВД по Томской области, управлял автобусом 64-летний водитель.
«Совершен наезд на припаркованный автофургон. В результате происшествия 3 пассажира автобуса с травмами доставлены в больницу», - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU