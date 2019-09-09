2019-09-09T08:52:23+03:00
Недвижимость

Более 900 жителей Томской области в этом году переедут из «аварийки»

По программе расселения новые квартиры получат томичи, асиновцы и чаинцы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Аварийное жилье снесут, а на его месте построят новые домаАварийное жилье снесут, а на его месте построят новые домаФото: "КП" Архив
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В Томской области стартовало расселение аварийного жилья по национальному проекту. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2019 году в программу попадают жители Томска, а также Асиновского и Чаинского районов. Планируется расселить 12,2 тыс. кв. метров аварийного жилья.Новые квартиры получат более 900 человек.

На эти цели из федерального бюджета Томская область получит 507,8 млн рублей. С учетом областного софинансирования в этом году регион направит на расселение жилья 523,46 млн рублей.

В Асиновском районе необходимо расселить 461 «квадрат» — это 13 квартир, где проживает 34 жителя. В Чаинском районе в 2019 году расселят 269 кв. метров «аварийки», или семь квартир, где проживает 18 человек. В Томске планируется расселить 11,48 тыс. кв. метров аварийного жилья — это 302 квартиры, где проживает 860 человек.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» Томская область в 2019-2024 годах должна расселить 131,072 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживает 9 616 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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