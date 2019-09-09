Томич признан виновным в убийстве своего соседа по общежитию

СЕГОДНЯ 05:26 2019-09-09T05:26:02+03:00

За такое преступление мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд вынес приговор 45-летнему томичу, который совершил убийство. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2018 года в течение длительного времени мужчина распивал в общежитии спиртные напитки. Делал он это со своими знакомыми, позднее к компании присоединился ещё и сосед. Некоторое время спустя новый гость избил подсудимого. Обозлившись, тот ударил его ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался в автомобиле реанимации.

В суде мужчина пытался убедить сторону обвинения, что удар ножом был случайностью.

Однако все доказательства указывали на то, что за нож обвиняемый взялся умышленно. Суд приговорил томича к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU