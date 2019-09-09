Салют в День Томича длился 6 минут

СЕГОДНЯ 05:12 2019-09-09T05:12:34+03:00

Фейерверк был сделан по японской технологии

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Финальной точкой праздника всех томичей стал фейерверк в Лагерном саду. Посмотреть на нег о пришло порядка 30 тысяч томичей.

Перед этим прошла вечерняя программа. На сцене выступили томская кавер-группа «Сhok» и приглашенные звезды - Мари Краймбрери и Александр Маршал.

Под песню «Томск – это мы» в небо устремились 6 тысяч огненных залпов. Заряды сделанные по японской технологии, позволили сделать шоу максимально красочным.

Спонсором фейерверка традиционно выступила компания «Томское пиво». Организатором - компания «СЛК».

ИСТОЧНИК KP.RU