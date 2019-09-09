На 57-м году жизни скончался томский писатель и режиссер Владимир Плешаков

СЕГОДНЯ 01:47 2019-09-09T01:52:41+03:00

Друзья и коллеги помнят Владимира как веселого и исключительного талантливого человека. Фото: ocean-media.su

Широкому кругу зрителей он известен как автор юмористических программ и эстрадных монологов

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В воскресенье, 8 сентября, стало известно о смерти Владимира Плешакова – личности многогранной, кинодраматурга, режиссера театра и кино, автора документальных фильмов, теле- и радио- ведущего, писателя.

О кончине Плешакова сообщили его друзья в социальной сети Facebook.

«Вчера ушел Володя. Вдруг. Как всегда – вдруг, когда на расстоянии», – написал томский музыкант Андрей Иноземцев.

Родился Владимир Плешаков 22 января 1963 года в Томске. Закончил в 1984 году Кемеровский государственный институт культуры. Изучал философию в ТГУ.

В последние годы он жил в Москве, снимал документальные фильмы на Ocean-media, где трудился над проектом «Великие реки России».

Широкому зрителю Плешаков известен как один из создателей известного юмористического тележурнала «Каламбур». Еще он был режиссером команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», автором эстрадных монологов Хазанова, Евдокимова, Петросяна, автором программы «С легким паром!» с Михаилом Евдокимовым.

Вот некоторые из его других работ:

• Кинодраматург («Яд скорпиона», «Ночной футбол», «Крем Азазелло»).

• Кинорежиссер («Безумный рейс»).

• Режиссер и сценарист документального кино («9 месяцев ниже нуля», «Биография парохода», «Вокруг света без виз», «Осовец — крепость героев», «Формула Шмидта», «Александр Сибиряков»).

• Телеведущий («Расскажи, брдяга», «Байный день», «Юморынок», «Госхран», «Звездный городок»),

• Продюсер развлекательных телепрограмм («Бикини-десант», «Звездный городок», «Фэйс-контроль», «Естественный отбор», «Кушать подано»).

• Писатель (сборники рассказов «Русалка-гриль», «Тары-бары», «Меня убил Панчо Вилья», «Записки о кулайской культуре», «Последнее творение Франкенштейна».

ИСТОЧНИК KP.RU