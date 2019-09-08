2019-09-08T12:36:20+03:00
Спорт

В День Томича прошел забег по историческому центру

Марафон красиво назвали «Томские кружева»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: vk.com/tomskmarathonфото: vk.com/tomskmarathonФото: из открытых источников
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8 сентября на улицах Дзержинского и Карташова состоялся легкоатлетический забег «Томские кружева». В нем приняли участие, как взрослые, так и дети, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в мероприятии зарегистрировались 400 участников из Томска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска. «Томские кружева» - это забег по историческому центру на 5 и 2,5 километра. Организаторы пригласили детей и взрослых перенестись во времени на 150 лет назад, когда по улицам ездили конные экипажи и телеги и пробежаться вдоль деревянных особняков, в которых жили купцы и просветители, ремесленники и торговцы. Название «Томское кружево» означает деревянные кружева на окнах домов. Для томичей стало приятной неожиданностью то, что впервые для праздничных мероприятий ограничили движение транспорта по ул. Дзержинского.

В 12.45 на фестивале стартовал детский забег, в котором приняли участие более 100 детей. В 13.30 начался забег для взрослых на две дистанции - 2,5 и 5 км. Он стал одним из мероприятий Дня томича и фестиваля бега «Сердце Сибири», приуроченным к началу осени и учебного года.

По итогам забега победителями среди взрослых на дистанции 5 км стали Екатерина Соколенко, Елизавета Пахомова, Софья Колосовская, Денис Шестаков, Павел Колбышев и Максим Сергиенко. Памятные медали получили все участники детского забега. Лидерами соревнований по Северной ходьбе стали Александр Малиновский, Владимир Максименков, Вадим Ржанков, Юлия Коровина, Ольга Вечер и Юлия Овсова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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