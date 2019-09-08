2019-09-08T12:27:16+03:00
Звезды

Находясь с концертом в Томске, певец Сергей Трофимов поучаствовал в акции полиции

Он помог стражам порядка «продвинуть» кампанию о ПДД
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Популярный артист узнал от сотрудников томской полиции о целях кампании и призвал всех участников движения строго соблюдать Правила дорожной безопасности. Об этом сообщается на сайте УМВД по Томской области.

«Несмотря на плотный рабочий график артист нашел время пообщаться со стражами порядка. От них он и узнал об основной идеи социальной кампании «Однозначно» – добиться, что бы каждый участник дорожного движения не только знал Правила дорожного движении, но и строго соблюдал их требования», - говорится в сообщении.

В поддержку проекта Сергей Трофимов сфотографировался с полицейским на фоне символики этого всероссийского движения, призвав водителей и пешеходов соблюдать требования Правил дорожного движения и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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