2019-09-07T15:55:33+03:00
Происшествия

Три пассажира травмированы в лобовом ДТП на пр. Ленина ночью

Авария произошла возле Научной библиотеки ТГУ
Татьяна Щукина
Поделиться:
ДТП на пр. Ленина, 15ДТП на пр. Ленина, 15Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Поздним вечером пятницы, 6 сентября, центра Томска произошла серьезная авария, в результате которой в больницу с травмами попали три человека, в том числе две юные девушки. Около 23:45 на проспекте Ленина, 47а, в районе Научной библиотеки ТГУ, произошло столкновение Hyundai Solaris и Ford Focus.

«По предварительным данным, 19-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Focus», — сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадали пассажир Ford 24 лет и две 19-летние пассажирки Hyundai.

Днем 7 сентября, около 5 часов 10 минут, на пр. Ленина, 15, произошло столкновение двух автомобилей Toyota Corolla и Kia Rio. В результате происшествия 4 человека доставлены в больницу.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедших аварий. Полиция ищет свидетелей обоих ДТП. Очевидцев просят звонить по телефонам ГИБДД: 27-16-24, 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томскому подростку грозит суд за удар по машине, задавившей его собаку
Томские футболисты сыграют в финале «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola»
В День Томича горожане смогут посетить 7 мастер-классов от поваров ресторанов
Изменится график работы общественного транспорта в День Томича
Томские школьники начнут изучать казачью культуру
В томских водоемах нашли почти 250 брошенных орудий лова рыбы
Томичей зовут сделать необычные ТНТ-фотки в красной комнате
Кованая скульптура Принца с туфелькой появилась в центре Томска
Томичи могут поставить прививку от гриппа
Гериатрическое отделение открывается в Томске
Студентов томских вузов приглашают на проект, чтобы устроиться в IT-компанию
Томских пенсионеров приглашают учиться на волонтеров
Томичи впервые могут обучиться на повара за 4 месяца
Томичка, избивавшая 2-летнюю дочь, наказана «условно», ребенок изъят
Фотозона с «театральной музой» из цветов появится на Новособорной
12 школьных автобусов и 39 «скорых» приедут в Томскую область
Томич купил деньги в Интернете и пытался ими расплачиваться за продукты
В Томске будут судить девушку, «кидавшую» мужчин на билеты в кино
Томичи попытаются собрать 15 млн рублей для онкобольной девочки
Под Томском нашли заблудившихся в лесу братьев-подростков
Житель Томской области ухитрился похитить под Мариинском оборудование на 650 тысяч рублей
За фотку на ферме томичи теперь могут выиграть приз
Томичи могут сдать отработанные батарейки на Кирова
В Томской области начали резать капусту и копать картошку
Средняя зарплата в Томске выросла на 11% в начале осени