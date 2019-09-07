Три пассажира травмированы в лобовом ДТП на пр. Ленина ночью

7 Сент. 15:55 2019-09-07T15:55:33+03:00

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Поздним вечером пятницы, 6 сентября, центра Томска произошла серьезная авария, в результате которой в больницу с травмами попали три человека, в том числе две юные девушки. Около 23:45 на проспекте Ленина, 47а, в районе Научной библиотеки ТГУ, произошло столкновение Hyundai Solaris и Ford Focus.

«По предварительным данным, 19-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Focus», — сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадали пассажир Ford 24 лет и две 19-летние пассажирки Hyundai.

Днем 7 сентября, около 5 часов 10 минут, на пр. Ленина, 15, произошло столкновение двух автомобилей Toyota Corolla и Kia Rio. В результате происшествия 4 человека доставлены в больницу.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедших аварий. Полиция ищет свидетелей обоих ДТП. Очевидцев просят звонить по телефонам ГИБДД: 27-16-24, 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU