Томские футболисты сыграют в финале «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola»
Команда детской спортивной школы «Кедр» из Томска примет участие в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola». Он пройдет в Волгограде с 6 по 15 сентября. Ребята успешно прошли региональные соревнования и готовы бороться за победу во всероссийском турнире.
В рамках всероссийского этапа команды-победители и команды, вышедшие в плей-офф, сыграют с лучшими непрофессиональными футболистами регионов России.
Главные матчи объединенного финала соревнований будут сыграны на стадионе «Зенит». Финальный день соревнований – 14 сентября.
Отслеживать результаты соревнований, узнать расписание матчей, а также получить подробности активностей для болельщиков можно в официальном сообществе турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте».
Главный приз для победителей в старшей возрастной группе (14-15 лет) — поездка на матч с участием национальной сборной России по футболу за границей.
ИСТОЧНИК KP.RU