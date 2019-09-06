Томские футболисты сыграют в финале «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-06T09:52:29+03:00

Главные матчи объединенного финала соревнований будут сыграны на стадионе «Зенит». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14-15 летние спортсмены поборются за победу на всероссийских соревнованиях

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Команда детской спортивной школы «Кедр» из Томска примет участие в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola». Он пройдет в Волгограде с 6 по 15 сентября. Ребята успешно прошли региональные соревнования и готовы бороться за победу во всероссийском турнире.

В рамках всероссийского этапа команды-победители и команды, вышедшие в плей-офф, сыграют с лучшими непрофессиональными футболистами регионов России.

Главные матчи объединенного финала соревнований будут сыграны на стадионе «Зенит». Финальный день соревнований – 14 сентября.

Отслеживать результаты соревнований, узнать расписание матчей, а также получить подробности активностей для болельщиков можно в официальном сообществе турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте».

Главный приз для победителей в старшей возрастной группе (14-15 лет) — поездка на матч с участием национальной сборной России по футболу за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU