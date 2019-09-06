2019-09-06T08:44:31+03:00
Дом. Семья

В День Томича горожане смогут посетить 7 мастер-классов от поваров ресторанов

Зрители попробуют блюда, оценят сибирскую уху и станут свидетелями гастрономических рекордов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Зрители смогут не только увидеть на большом экране все детали приготовленияЗрители смогут не только увидеть на большом экране все детали приготовленияФото: из открытых источников
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На пятом юбилейном фестивале «Вкусное местное» томичей ждёт насыщенная «кулинарная» программа: 7 сентября в течение всего дня будут идти мастер-классы от ведущих поваров лучших ресторанов и кафе города – они будут готовить из местных продуктов удивительные блюда с сибирским колоритом: блины, салаты, стейки и даже фламбе.

Начнется кулинарная программа в 12:00 с закладки ухи. Основатель и бренд-шеф студии вкуса «Лоfт» Денис Марачковский расскажет о том, с чего начать готовить этот суп. Как выбрать продукты, как правильно разделать рыбу.

Затем горожан ждет мастер-класс Анны Кривощековой, которая научит печь кабачковые блины.

Зрители смогут не только увидеть на большом экране все детали приготовления, но и попробовать эти блюда. Ярким финалом станет кулинарный баттл двух поваров, которым на время нужно будет приготовить блюдо из одинакового набора продуктов. Победит тот, за кого проголосует большинство зрителей.

Также будут установлены 5 новых гастрономических рекордов фестиваля «Вкусное Местное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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