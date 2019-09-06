2019-09-06T08:48:11+03:00
Схема проезда

Изменится график работы общественного транспорта в День Томича

Движение троллейбусов по Ленина будет прекращено
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В этот день основной праздник пройдет на площади НовособорнойВ этот день основной праздник пройдет на площади НовособорнойФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В связи с перекрытием центра и проведением фейерверка в День Томича, 7 сентября, график работы общественного транспорта будет продлен. Чтобы развезти зрителей фейерверка, от Лагерного сада по укороченной схеме в 23.55 будут отправляться автобусы по маршрутам №№ 2, 4, 12, 22, 19, 25/52, 26, 30/33, 36, 37, 53.

На время перекрытия движения автомобилей по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова в субботу с 7 до 22 часов автобусы будут работать по утвержденной схеме.

В это же время, 7 сентября с 7 до 22 часов будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №№ 1,3,4 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова, с 11 до 13.30 не будут курсировать троллейбусы маршрутов №№ 2 и 6 по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе.

Подробно познакомиться с картой перекрытий на время празднования Дня томича можно по ссылке. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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