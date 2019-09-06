Томские школьники начнут изучать казачью культуру

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-06T07:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В трех томских школах уроки казачьей культуры уже начались. Такие классы находятся в школе № 15 Томска, в Кривошеинской и Семилужинской школе Томского района.

Во внеурочное время ученики 5-7 классов этих школ будут знакомиться с историей, бытом, обычаями казацкой культуры и фольклором. Кроме этого, томские казаки готовы обучать детей верховой езде и военной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU