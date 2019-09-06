В томских водоемах нашли почти 250 брошенных орудий лова рыбы

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-06T07:20:13+03:00

В сетях были обнаружены такие экземпляры, как стерлядь, щука, судак, окунь и др. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Инспекторы департамента охотничьего и рыбного хозяйства обследовали 142 км рек (22 км — на Томи, 70 км — на Оби и 50 км в протоках рек Ягодная и Орловская) и изъяли 248 брошенных орудий лова.

Они очистили водоемы от рыболовных снастей, засоряющих водоемы и являющихся причиной гибели рыбы. Больше всего снастей обнаружено в Томском (87 единиц), Чаинском (57) и Молчановском (54) районах. Все орудия лова переданы в Томский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.

В снятых сетях специалисты обнаружили и выпустили живыми в реки 3 тысячи экземпляров рыб (в том числе стерлядь, щука, судак, окунь и др.) и предотвратили ущерб в размере 1,4 млн рублей.

Второй этап очистки водоемов от брошенных орудий лова пройдет в сентябре - октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU