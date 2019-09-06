Томичей зовут сделать необычные ТНТ-фотки в красной комнате

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-06T06:52:54+03:00

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В День Томича горожане смогут сделать креативные фото в красной импровизационной комнате на фотозоне ТНТ. Интерактивную площадку «Красная комната» (6+) они смогут найти 7 сентября с 13.00 до 18.00 на городском празднике на площади Новособорной.

«Если ты фанат проекта «Импровизация», если экспромт твое второе имя, если ты легко отличишь Шастуна от Позова, а Попова от Матвиенко, тебе точно к нам. Мы уверены, что у тебя в телефоне уйма милых, ярких, смешных, интересных и радостных фоточек. Но среди них точно нет таких, где ты в обнимку с Суперменом. Или где ты играючи поднимаешь гири весом 25 кг. А, может, где ты легко держишь одной левой самокат. В общем, 7 сентября для тебя не будет ничего невозможного», — отмечают организаторы.

Готовьтесь к фотосессии и приходите в «Красную комнату» (6+) «Импровизации» (16+) и ТНТ! Делайте классные кадры и выкладывайте их в соцсети. И пусть весь мир обзавидуется вашим фоточкам. Ну, и Шастун с Поповым, кстати, тоже.

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ИСТОЧНИК KP.RU