2019-09-05T12:50:52+03:00
Звезды

Кованая скульптура Принца с туфелькой появилась в центре Томска

Томички, желающие почувствовать себя Золушкой, могут примерить обувь
Татьяна Щукина
Поделиться:
Скульптура наверняка понравится многим дамам. Фото: riatomsk.ruСкульптура наверняка понравится многим дамам. Фото: riatomsk.ru
Изменить размер текста:

В городе Томске, славящемся забавными скульптурами, установлена новинка. Прямо на центральном проспекте города у Губернаторского колледжа культуры теперь красуется кованый принц из сказки «Золушка». Он не очень красив на лицо и имеет несколько глуповатое выражение лица, однако, наряжен подобающим образом и стоит на одном колене, предлагая дамам примерить туфельку. Туфелька тоже искусно выкована из металла и размера явно не «золушкиного», должна подойти многим.

Теперь все желающие томички могут сделать эффектное фото, удобно усевшись на кованый стул и протянув свою ножку галантному Принцу.

Ранее скульптура (ее изготовил томский кузнец Владимир Кудряшов) была представлена на Международном фестивале народных ремесел «Праздник топора». Установить произведение на территории колледжа пожелал сам автор, желающий сделать приятный подарок студенткам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи могут поставить прививку от гриппа
Гериатрическое отделение открывается в Томске
Студентов томских вузов приглашают на проект, чтобы устроиться в IT-компанию
Томских пенсионеров приглашают учиться на волонтеров
Томичи впервые могут обучиться на повара за 4 месяца
Томичка, избивавшая 2-летнюю дочь, наказана «условно», ребенок изъят
Фотозона с «театральной музой» из цветов появится на Новособорной
12 школьных автобусов и 39 «скорых» приедут в Томскую область
Томич купил деньги в Интернете и пытался ими расплачиваться за продукты
В Томске будут судить девушку, «кидавшую» мужчин на билеты в кино
Томичи попытаются собрать 15 млн рублей для онкобольной девочки
Под Томском нашли заблудившихся в лесу братьев-подростков
Житель Томской области ухитрился похитить под Мариинском оборудование на 650 тысяч рублей
За фотку на ферме томичи теперь могут выиграть приз
Томичи могут сдать отработанные батарейки на Кирова
В Томской области начали резать капусту и копать картошку
Средняя зарплата в Томске выросла на 11% в начале осени