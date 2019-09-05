Кованая скульптура Принца с туфелькой появилась в центре Томска

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-05T12:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Томске, славящемся забавными скульптурами, установлена новинка. Прямо на центральном проспекте города у Губернаторского колледжа культуры теперь красуется кованый принц из сказки «Золушка». Он не очень красив на лицо и имеет несколько глуповатое выражение лица, однако, наряжен подобающим образом и стоит на одном колене, предлагая дамам примерить туфельку. Туфелька тоже искусно выкована из металла и размера явно не «золушкиного», должна подойти многим.

Теперь все желающие томички могут сделать эффектное фото, удобно усевшись на кованый стул и протянув свою ножку галантному Принцу.

Ранее скульптура (ее изготовил томский кузнец Владимир Кудряшов) была представлена на Международном фестивале народных ремесел «Праздник топора». Установить произведение на территории колледжа пожелал сам автор, желающий сделать приятный подарок студенткам.

ИСТОЧНИК KP.RU