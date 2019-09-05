2019-09-05T12:04:53+03:00
Здоровье

Гериатрическое отделение открывается в Томске

Оно появится в горбольнице №2
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В отделении будет кабинет для амбулаторного приема и стационар на десять коекВ отделении будет кабинет для амбулаторного приема и стационар на десять коекФото: из открытых источников
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В пятницу, 6 сентября, состоится торжественное открытие первого в Томске гериатрического отделения на базе Больницы № 2 (ул. Карташова, 38).

Специализированную медицинскую помощь смогут получать жители региона старше 60 лет.

В отделении будет кабинет для амбулаторного приема и стационар на десять коек.

Отделение откроют депутат Госдумы России Татьяна Соломатина, начальник департамента здравоохранения Александр Холопов, главный врач больницы № 2 Евгений Новицкий.

Справка «КП»:

Гериатрическая терапия сосредоточена на лекарственных средствах для пожилых людей. Она изучает особенности воздействия различных лекарственных средств на стареющий и уже состарившийся организм, а также ведёт поиск биологически активных веществ для борьбы с преждевременным старением организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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