Гериатрическое отделение открывается в Томске
В пятницу, 6 сентября, состоится торжественное открытие первого в Томске гериатрического отделения на базе Больницы № 2 (ул. Карташова, 38).
Специализированную медицинскую помощь смогут получать жители региона старше 60 лет.
В отделении будет кабинет для амбулаторного приема и стационар на десять коек.
Отделение откроют депутат Госдумы России Татьяна Соломатина, начальник департамента здравоохранения Александр Холопов, главный врач больницы № 2 Евгений Новицкий.
Справка «КП»:
Гериатрическая терапия сосредоточена на лекарственных средствах для пожилых людей. Она изучает особенности воздействия различных лекарственных средств на стареющий и уже состарившийся организм, а также ведёт поиск биологически активных веществ для борьбы с преждевременным старением организма.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»