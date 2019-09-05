Студентов томских вузов приглашают на проект, чтобы устроиться в IT-компанию
В Томске стартовал восьмой сезон проекта TeamLab. Эта лаборатория дает возможность пройти бесплатную стажировку и в будущем устроиться в крупную компанию Томска.
Желающих ждет двухмесячная (октябрь-декабрь) стажировка по специальной программе, обучение soft skills и многое другое.
График открытых встреч с представителями компаний в вузах:
18 сентября, 18.30, ТГУ
Регистрация: https://goo.gl/2CCef1
19 сентября, 19.00, ТПУ
Регистрация: https://goo.gl/TkMDzw
20 сентября, 19.00, ТУСУР
Регистрация: https://goo.gl/58LBkF
Участие в стажировке бесплатное, необходимо выбрать компанию (или несколько компаний) и зарегистрироваться до 25 сентября на сайте www.teamlab.pro
Подробнее: vk.com/teamlabpro
ИСТОЧНИК KP.RU