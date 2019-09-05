Студентов томских вузов приглашают на проект, чтобы устроиться в IT-компанию

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-05T11:52:25+03:00

Для этого надо пройти стажировку по спецпрограмме

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В Томске стартовал восьмой сезон проекта TeamLab. Эта лаборатория дает возможность пройти бесплатную стажировку и в будущем устроиться в крупную компанию Томска.

Желающих ждет двухмесячная (октябрь-декабрь) стажировка по специальной программе, обучение soft skills и многое другое.

График открытых встреч с представителями компаний в вузах:

18 сентября, 18.30, ТГУ

Регистрация: https://goo.gl/2CCef1

19 сентября, 19.00, ТПУ

Регистрация: https://goo.gl/TkMDzw

20 сентября, 19.00, ТУСУР

Регистрация: https://goo.gl/58LBkF

Участие в стажировке бесплатное, необходимо выбрать компанию (или несколько компаний) и зарегистрироваться до 25 сентября на сайте www.teamlab.pro

Подробнее: vk.com/teamlabpro

ИСТОЧНИК KP.RU