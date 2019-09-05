Томских пенсионеров приглашают учиться на волонтеров
Томичи старше 55 лет могут пройти курс и стать волонтерами. Такую программу предлагает Томская академия активного долголетия
Слушателей ждут тренинги и семинары по основам командной работы. На практической части волонтеров познакомят с необходимыми для работы нормативными документами, единой информационной системой Добровольцы.рф и историей волонтерства в России. Занятия будут проводить организаторы социально значимых региональных проектов.
После трех месяцев обучения волонтеры смогут реализовать собственные проекты по направлениям: экологическое волонтерство, просветительская и досуговая деятельность, адресная помощь людям из социально уязвимых групп.
Записать на курсы можно по телефонам: 8 (3822) 47-95-13, 47-95-14 в рабочие дни с 9 до 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU