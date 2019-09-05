2019-09-05T11:31:59+03:00
Общество

Томских пенсионеров приглашают учиться на волонтеров

Объявлен набор в Школу добровольцев
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Никогда не поздно обучиться чему-то новомуНикогда не поздно обучиться чему-то новомуФото: из открытых источников
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Томичи старше 55 лет могут пройти курс и стать волонтерами. Такую программу предлагает Томская академия активного долголетия

Слушателей ждут тренинги и семинары по основам командной работы. На практической части волонтеров познакомят с необходимыми для работы нормативными документами, единой информационной системой Добровольцы.рф и историей волонтерства в России. Занятия будут проводить организаторы социально значимых региональных проектов.

После трех месяцев обучения волонтеры смогут реализовать собственные проекты по направлениям: экологическое волонтерство, просветительская и досуговая деятельность, адресная помощь людям из социально уязвимых групп.

Записать на курсы можно по телефонам: 8 (3822) 47-95-13, 47-95-14 в рабочие дни с 9 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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