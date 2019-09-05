Томичи впервые могут обучиться на повара за 4 месяца

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-05T11:21:28+03:00

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В октябре в Тоске стартуют 4-х месячные занятия в Школе профессиональной подготовки поваров, открытой на базе томского колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг. Первая программа под названием «Мастерская вкуса» будет проходить в производственных цехах компаний-партнеров и современных оснащенных лабораториях колледжа (г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 97).

«Компетенции, которые получат выпускники, будут полностью отвечать профессиональному стандарту «Повар», поэтому они смогут работать на предприятиях общественного питания», — заверил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк. Он подчеркнул, что по итогам аттестации слушатели получат свидетельство о профессии рабочего (повар третьего разряда).

Согласно информации на сайте кулинарной школы обучение стоит 40 тысяч рублей. Программа рассчитана на 220 часов (не считая домашних заданий), насыщена практическими занятиями, мастер-классами от ведущих шеф-поваров томских кафе и ресторанов в сочетании с базовой теоретической подготовкой.

Дополнительная информация: 8 (3822) 933-239 (Воеводин Николай Андреевич, директор Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг).

ИСТОЧНИК KP.RU