2019-09-05T07:30:00+03:00
Авто

12 школьных автобусов и 39 «скорых» приедут в Томскую область

Больницы и школы районов получат новый транспорт
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Новенький транспорт будет перевозить сельских мальчишек и девчонокНовенький транспорт будет перевозить сельских мальчишек и девчонокФото: "КП" Архив
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До конца 2019 года наш регион получит 39 машин «скорой помощи» и 12 автобусов, приобретенные на средства федерального бюджета. Об это сообщили в пресс-службе областной администрации.

По распоряжению правительства РФ на эти цели регионам выделяется 10 млрд рублей. Поставщиками автомобилей определены крупнейшие российские автопроизводители —Автомобильный завод «ГАЗ», «УАЗ», «Форд Соллерс Елабуга», «ПАЗ» и «КАВЗ».

Машины скорой медицинской помощи будут распределены в Томск и по районам.

Из 12 школьных автобусов шесть вместимостью до 12 человек и еще столько же — до 24 пассажиров. Новые автобусы будут направлены в районы взамен тех, у которых истекает срок эксплуатации.

Обучение детей с учетом доставки автобусами организовано в 133 школах Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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