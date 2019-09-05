12 школьных автобусов и 39 «скорых» приедут в Томскую область

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-05T07:30:00+03:00

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До конца 2019 года наш регион получит 39 машин «скорой помощи» и 12 автобусов, приобретенные на средства федерального бюджета. Об это сообщили в пресс-службе областной администрации.

По распоряжению правительства РФ на эти цели регионам выделяется 10 млрд рублей. Поставщиками автомобилей определены крупнейшие российские автопроизводители —Автомобильный завод «ГАЗ», «УАЗ», «Форд Соллерс Елабуга», «ПАЗ» и «КАВЗ».

Машины скорой медицинской помощи будут распределены в Томск и по районам.

Из 12 школьных автобусов шесть вместимостью до 12 человек и еще столько же — до 24 пассажиров. Новые автобусы будут направлены в районы взамен тех, у которых истекает срок эксплуатации.

Обучение детей с учетом доставки автобусами организовано в 133 школах Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU