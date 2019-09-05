Томич купил деньги в Интернете и пытался ими расплачиваться за продукты

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-05T07:18:58+03:00

мужчина остался и без фальшивых и без настоящих денег Фото: "КП" Архив

У продавцов не оказывалось сдачи. Но однажды ему повезло

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31-летний мужчина приобрел этим летом в сети банкноты. Получив десять поддельных купюр по 2000 рублей, он думал, где бы их потратить. Как сообщили подробности в УМВД по Томской области, парень дважды пытался рассчитаться поддельными деньгами в магазинах с продуктами, но у продавцов не оказалось сдачи. В третий раз ему удалось на поддельную купюру осуществить покупку.

Мошенника вычислили, купюры изъяли, а на него самого завели уголовное дело. Теперь судьбу фальшивомонетчика решит Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU