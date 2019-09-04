2019-09-04T13:01:11+03:00
Происшествия

В Томске будут судить девушку, «кидавшую» мужчин на билеты в кино

Дело было заведено по статье «покушение на мошенничество»
Татьяна Щукина
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Свиданиям с незнакомцами подозреваемая предпочитала деньгиСвиданиям с незнакомцами подозреваемая предпочитала деньгиФото: "КП" Архив
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Гражданка Украины сядет на скамью подсудимых в Томске, будучи подозреваемой в мошенничестве на сайте знакомств. 22-летняя девушка, желая подзаработать, заводила общение с мужчинами по переписке, после чего приглашала их сходить в кино и отправляла ссылку на сайт, где можно было, якобы, купить билеты.

Липовый сайт и счет, куда доверчивые ухажеры переводили деньги, были созданы знакомым ловкой украинки.

«Потерпевшие, не подозревая обман, на фиктивном сайте выбирали фильм и вносили более 2,6 тыс. рублей за билет. Общая сумма материального ущерба превысила 10 тыс. рублей», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве пояснили, что выйти на след мошенников помогла служба безопасности банка, которая заподозрили одну из операций по переводу денег как подозрительную.

В настоящее время уголовное дело девушки расследовано и направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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