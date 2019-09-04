2019-09-04T12:27:59+03:00
Добрые дела

Томичи попытаются собрать 15 млн рублей для онкобольной девочки

3-летней малышке необходимо дорогостоящее лекарство
Татьяна Щукина
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Близкие Сони, спасая ее, уже исчерпали свои ресурсы и не в состоянии собрать гигантскую сумму самостоятельноБлизкие Сони, спасая ее, уже исчерпали свои ресурсы и не в состоянии собрать гигантскую сумму самостоятельноФото: из открытых источников
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В День томича будет организован сбор средств на покупку препарата для лечения маленького ребенка. С таким призывом к жителям города обратился детский благотворительный фонд имени Алены Петровой.

«Сбор средств для трехлетней Софьи Капелиной, которая прошла тяжелейшее лечение от онкологического заболевания, нейробластомы левого надпочечника, будет проходить 7 сентября с 13 до 18 часов слева от центральной площадки праздника на площади Новособорной». – сообщили в мэрии Томска.

В горадминистрации пояснили, что длоя снижения риска рецидива, малышке нужен импортный препарат «Динутуксимаб Бета», покупка которого не оплачивается государством. Стоимость препарата на весь курс лечения – 15 000 000 рублей (один флакон – 1 000 000 рублей, всего их требуется 15).

Семья, долгое время сражавшаяся с болезнью, просто исчерпала свои ресурсы и не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно. Руководитель благотворительного фонда Елена Петрова отметила: «Для Томска это беспрецедентный случай – таких сумм на благотворительную помощь ребенку еще ни разу не собиралось. Это вызов для нашего города, для томичей. Но я верю, что все вместе мы справимся с этой задачей и соберем необходимую помощь! Важна любая сумма, из капли рождается море, море помощи маленькому человечку, живущему рядом с нами».

Также оказать посильную помощь девочке можно на сайте фонда: http://www.fond-alena.ru/site/help или с помощью СМС: отправить сообщение со словом Алена пробел сумма на номер 3443 (например, Алена 200).

ИСТОЧНИК KP.RU

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