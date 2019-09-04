Под Томском нашли заблудившихся в лесу братьев-подростков

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-04T12:01:02+03:00

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Двух школьников 12 и 14 лет отыскали томские полицейские в одном из лесных массивов Томского района утром в среду, 4 сентября. Поиски были начаты еще ночью сразу после получения тревожного сообщения от родителей мальчиков.

«4 сентября в ночное время в дежурную часть поступило сообщении о том, что двое несовершеннолетних, 2007 и 2005 годов рождения, со своим отцом ушли в лес с целью сбора шишек и не вернулись. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия», - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Братьев нашли объезжая территорию с использованием спецсигнала. Услышав сирену, юные «потеряшки», которым пришлось провести одним в лесу целую ночь, сами вышли к патрульной машине. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU