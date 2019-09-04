Житель Томской области ухитрился похитить под Мариинском оборудование на 650 тысяч рублей
Теперь он может сесть на 6 лет
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о хищении оборудования с асфальтоукладчика, принадлежащего предприятию. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.
В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого. Им оказался городской житель, 1982 года рождения.
По предварительным данным, мужчина, находясь на трассе Томск-Мариинск, в окрестности деревни Подломск тайно похитил оборудование с асфальтоукладчика. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей.
За содеянное он пойдет по уголовной статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU