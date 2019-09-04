2019-09-04T11:31:40+03:00
Происшествия

Житель Томской области ухитрился похитить под Мариинском оборудование на 650 тысяч рублей

Теперь он может сесть на 6 лет
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о хищении оборудования с асфальтоукладчика, принадлежащего предприятию. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого. Им оказался городской житель, 1982 года рождения.

По предварительным данным, мужчина, находясь на трассе Томск-Мариинск, в окрестности деревни Подломск тайно похитил оборудование с асфальтоукладчика. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей.

За содеянное он пойдет по уголовной статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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