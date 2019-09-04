За фотку на ферме томичи теперь могут выиграть приз
В регионе объявлен инстаконкурс с урожаем
Лучшие работы жюри определит в трех номинацияхФото: из открытых источников
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В области объявлен фотоконкурс «Я — фермер». Его проводит Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Для участия нужно сфотографироваться на ферме, выложить фото в Инстаграм с хештегом #agroTomsk_2019, а также прислать на электронную почту agrocentertomsk@yandex.ru.
Работы и заявки принимаются до 30 сентября.
Лучшие работы жюри определит в трех номинациях: «Наша ферма», «Чудо-урожай» и «Моя малая Родина». Вторым этапом конкурса (с 1 по 15 октября) станет открытое интернет-голосование, 19 октября организаторы назовут имена победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU