2019-09-04T11:20:09+03:00
Фотоконкурсы

За фотку на ферме томичи теперь могут выиграть приз

В регионе объявлен инстаконкурс с урожаем
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Лучшие работы жюри определит в трех номинацияхЛучшие работы жюри определит в трех номинацияхФото: из открытых источников
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В области объявлен фотоконкурс «Я — фермер». Его проводит Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Для участия нужно сфотографироваться на ферме, выложить фото в Инстаграм с хештегом #agroTomsk_2019, а также прислать на электронную почту agrocentertomsk@yandex.ru.

Работы и заявки принимаются до 30 сентября.

Лучшие работы жюри определит в трех номинациях: «Наша ферма», «Чудо-урожай» и «Моя малая Родина». Вторым этапом конкурса (с 1 по 15 октября) станет открытое интернет-голосование, 19 октября организаторы назовут имена победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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