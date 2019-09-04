Томичи могут сдать отработанные батарейки на Кирова

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-04T07:09:36+03:00

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В Томске стартовала «Неделя сбора батареек с Duracell».Однако горожане могут принести в пункт сбора батарейки любой марки.

До 8 сентября контейнер будет установлен у здания департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (пр. Кирова, 14). Конструкция приемника позволяет сдавать батарейки, собранные в пластиковые бутылки. Также можно приносить старую мобильную технику — телефоны, планшеты и пр.

Известно, что содержимое батареек и аккумуляторов токсично из-за наличия в их составе опасных для человека химических элементов, таких как свинец и ртуть, их нельзя выбрасывать с обычным мусором.

Во всероссийской экологической акции уже приняли участие Сочи, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Саранск, Ульяновск, Воронеж, Краснодар и другие города. Из Томска контейнер отправится в Кемеровскую область. В рамках проекта специальные контейнеры побывают в 35 российских городах.

ИСТОЧНИК KP.RU