Томичи могут сдать отработанные батарейки на Кирова
В Томске стартовала «Неделя сбора батареек с Duracell».Однако горожане могут принести в пункт сбора батарейки любой марки.
До 8 сентября контейнер будет установлен у здания департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (пр. Кирова, 14). Конструкция приемника позволяет сдавать батарейки, собранные в пластиковые бутылки. Также можно приносить старую мобильную технику — телефоны, планшеты и пр.
Известно, что содержимое батареек и аккумуляторов токсично из-за наличия в их составе опасных для человека химических элементов, таких как свинец и ртуть, их нельзя выбрасывать с обычным мусором.
Во всероссийской экологической акции уже приняли участие Сочи, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Саранск, Ульяновск, Воронеж, Краснодар и другие города. Из Томска контейнер отправится в Кемеровскую область. В рамках проекта специальные контейнеры побывают в 35 российских городах.
ИСТОЧНИК KP.RU