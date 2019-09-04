2019-09-04T07:05:06+03:00
Экономика

В Томской области начали резать капусту и копать картошку

Стартовала уборка овощей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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сбор урожая идет полным ходомсбор урожая идет полным ходомФото: Архив "КП"
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Хозяйства региона выкопали приступили к уборке урожая. Как сообщает пресс-служба областной администрации, в Томском районе сельхозпредприятие «Заречное» и агрофирма «Зоркальцевская» убрали свеклу с площади 9,2 га, в Колпашевском районе фермерское хозяйство «Синяков» — капусту с 0,7 га.

Сбор картофеля уже завершен с площади 138,5 га, лен-долгунец — с 750 га. Также успели обмолотить 44,6% посевов зерновых и зернобобовых культур (72,22 тыс. га). Всего намолочено 177,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 24,6 центнера с одного гектара.

Также сельхозпроизводители продолжают сев озимых зерновых культур (засеяно 9702 га) и подготовку зяби (вспахано 34,41 тыс. га).

ИСТОЧНИК KP.RU

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