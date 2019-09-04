2019-09-04T07:00:01+03:00
Есть работа!

Средняя зарплата в Томске выросла на 11% в начале осени

Работодатели предлагают 37 056 рублей в месяц
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Напомним, что средняя зарплата - это не та, которую получает большинство томичей.Напомним, что средняя зарплата - это не та, которую получает большинство томичей.Фото: "КП" Архив
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Средняя заработная плата в летний период в Томске составила 32 795 рублей, - показал анализ, проведенный специалистами портала по поиску работы Зарплата.ру. При этом в течение сезона она практически не менялась – с июня по август произошло увеличение на 2%. А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 11,5% – она составляет 37 056 рублей.

Самой высокооплачиваемой сферой в летнем сезоне стала сфера «ТЭК, энергетика, добыча сырья» – в среднем работодатели обещали зарплату в 54 412 рублей. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы «Транспорт, автобизнес» (51 766 рублей) и «Строительство, недвижимость» (49 853 рубля).

А вот самую низкую зарплату предлагали работникам сферы «Туризм, гостиничное дело» – 22 541 рубль. Не намного выше летом были предложения для работников сфер «Охрана, безопасность» (22 694 рубля) и «Рестораны, кафе, общепит» (23 323 рубля).

«Традиционно, осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось – почти на 7%», – рассказал Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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