Глава Сбербанка Стрежевого найден живым

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-03T10:29:25+03:00

Похитители установлены, решается вопрос об их заключении Фото: "КП" Архив

Почти неделю его держали в заложниках

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Томским сотрудникам УФСБ удалось найти пропавшего начальника отделения Сбербанка. Как сообщили в Следственном комитете по Томской области, мужчину вывезли в соседний город, где незаконно удерживали в частном доме до 2 сентября. Похитители требовали возвращения ранее одолженных денежных средств.

Напомним, что 28 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» по заявлению местной жительницы о безвестном исчезновении мужа.

Как сообщил сам глава стрежевского Сбербанка, Павел Фомин, утром, 28 августа его схватили двое неизвестных.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». За совершение преступления предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Похитители установлены, решается вопрос об их заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU