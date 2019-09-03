2019-09-03T09:07:20+03:00
Общество

Предприниматели Томска могут получить субсидии на возмещение затрат

В 2018 году 10 томским компаниям были возмещены затраты, связанные с реализацией товаров за пределами региона на общую сумму 2,36 млн рублей.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства, не может превышать 80% затрат и 300 000 рублей. Фото: из открытых источников.Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства, не может превышать 80% затрат и 300 000 рублей. Фото: из открытых источников.
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18 сентября в комитете развития предпринимательства и инноваций завершается прием заявок на предоставление субсидий представителям малого и среднего предпринимательства для продвижения своей продукции за пределами Томской области. Об этом сообщает администрация Томска.

Уточняется, что максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства, не может превышать 80% затрат и 300 000 рублей. Субсидия предоставляется на возмещение затрат на участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, форумах и конференциях.

"В 2018 году 10 томских компаний получили средства на возмещение затрат, связанных с реализацией товаров за пределами региона на общую сумму 2,36 млн. рублей", - цитирует пресс-служба слова начальника управления экономического развития Маргариты Васягиной.

На эти средства получатели субсидии смогли поучаствовать в 13-ти отраслевых выставках в России, США, Нидерландах и Узбекистане, а по результатам поездок были заключены договоры поставки с российскими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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