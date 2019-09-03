2019-09-03T08:55:14+03:00
Общество

В Томской области открылись лицейские классы УФСБ

Лицеисты школы федеральной службы безопасности начали учиться в Спасской общеобразовательной школе Томского района.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Фото: © пресс-служба УФСБ по Томской области45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Фото: © пресс-служба УФСБ по Томской области
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Как сообщает пресс-служба обладминистрации, лицеистов с началом учебного года поздравили заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, глава Томского района Александр Терещенко, представители УФСБ России по региону и ветераны спецслужб.

Уточняется, что 45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Теперь они будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать историю, математику, физику, иностранный язык, обществознание.

Также сообщается, что дополнительно для ребят будут проводиться уроки риторики, военной и физической подготовки. При успешном окончании одиннадцатого класса они смогут поступить в профильные учебные заведения ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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