В Томской области открылись лицейские классы УФСБ
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, лицеистов с началом учебного года поздравили заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, глава Томского района Александр Терещенко, представители УФСБ России по региону и ветераны спецслужб.
Уточняется, что 45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Теперь они будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать историю, математику, физику, иностранный язык, обществознание.
Также сообщается, что дополнительно для ребят будут проводиться уроки риторики, военной и физической подготовки. При успешном окончании одиннадцатого класса они смогут поступить в профильные учебные заведения ФСБ России.
ИСТОЧНИК KP.RU