В Томской области открылись лицейские классы УФСБ

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-03T08:55:14+03:00

45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Фото: © пресс-служба УФСБ по Томской области

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, лицеистов с началом учебного года поздравили заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, глава Томского района Александр Терещенко, представители УФСБ России по региону и ветераны спецслужб.

Уточняется, что 45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Теперь они будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать историю, математику, физику, иностранный язык, обществознание.

Также сообщается, что дополнительно для ребят будут проводиться уроки риторики, военной и физической подготовки. При успешном окончании одиннадцатого класса они смогут поступить в профильные учебные заведения ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU